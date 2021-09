Natomiast tym razem WSA w Łodzi rozstrzygał, czy pandemia koronawirusa wywierająca negatywny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą powinna uzasadniać umorzenie składek na podstawie przepisów ogólnych. Sprawa, którą się zajmował, dotyczyła kobiety prowadzącej działalność gospodarczą w branży beauty. Wystąpiła ona w lipcu 2020 r. do ZUS z wnioskiem o umorzenie części zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek oraz o zezwolenie na utrzymanie układu ratalnego na dotychczasowym poziomie. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że od 21 marca 2017 r. spłaca zadłużenie w systemie ratalnym. Do tej pory starała się regularnie opłacać należności. Epidemia spowodowała, że miała mniej klientów. Do tego doszły surowe wymogi sanitarne, które jej salon musiał spełniać. W konsekwencji ponosiła większe nakłady finansowe przy mniejszej liczbie osób, jakie mogła obsłużyć. Kobieta podkreśliła, że od marca 2020 r. jej działalność gospodarcza praktycznie nie funkcjonuje. Obroty firmy spadły o połowę. Od tego czasu zaczęła mieć problemy z płynnością i zapewnieniem pieniędzy na spłatę zaległości rozłożonej na raty. W efekcie nie była w stanie opłacać bieżących składek. Zdaniem kobiety epidemia należy do zdarzeń nadzwyczajnych, dlatego poniesione w jej wyniku straty mogą być podstawą do uwzględnienia wniosku o umorzenie. W jej ocenie poprawa perspektyw finansowych będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej.