Sąd podkreślił, że granica pomiędzy dziełem a usługą może być płynna, dlatego NFZ powinien potrafić skutecznie wykazać, że mimo zawarcia umowy o dzieło strony łączył inny stosunek prawny . A w tym przypadku tak się nie stało. Zdaniem NSA fundusz wadliwie przyjął, że sporządzenie protokołu lustracyjnego sprowadzało się wyłącznie do starannego wykonania czynności. W umowie nie chodziło bowiem o „badanie”, ale o „zbadanie” działalności zakończone ostateczną oceną, materializującą się w sporządzonym protokole i wnioskach polustracyjnych. To zaś prowadzi do wniosku, że aby wykonać umowę, uczestnik musiał osiągnąć z góry założony rezultat (co jest jednym z warunków umowy o dzieło).