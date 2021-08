To rozstrzygnięcie zostało podtrzymane przez Krajową Radę Radców Prawnych, a także ministra sprawiedliwości. Rację samorządowi przyznał również wojewódzki sąd administracyjny. Uznał, że „okres zajmowania stanowiska aplikanta sądowego odnosi się do faktycznego czasu pozostawania na stanowisku aplikanta, gdyż chodzi tu o nabycie odpowiedniej praktyki zawodowej do wykonywania zawodu radcy prawnego (…)”. Dodatkowo WSA podniósł kwestię rozbicia aplikacji prowadzonej przez KSSiP na dwa etapy – roczną aplikację ogólną i następującą po niej aplikację sądową. Zdaniem sądu okresu aplikacji ogólnej również nie można zaliczyć do wymaganych trzech lat zajmowania stanowiska aplikanta sądowego. A to dlatego, że pojęcie „aplikant sądowy” należy wykładać ściśle, uznając, że jest to osoba odbywająca aplikację sądową, której celem jest przygotowanie do służby sędziowskiej.