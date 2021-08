WSA zwrócił też uwagę, że warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą, jest posiadanie stałego źródła utrzymania, a więc pracy. Ustawodawca zakłada zatem, że rodzina zastępcza, sprawując swoją funkcję, wykonuje jednocześnie pracę zarobkową. Tym samym, jeśli umieszczone w niej dziecko będzie wymagało stałej opieki, to rodzina zastępcza – niezależnie czy zobowiązana do alimentacji, czy nie – powinna zyskiwać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto zdaniem WSA odmowa przyznania wsparcia, co do zasady może wiązać się z koniecznością podjęcia przez skarżącą pracy i rezygnacją ze sprawowanej funkcji. A to byłoby sprzeczne z dobrem skierowanego do rodziny zastępczej niepełnosprawnego dziecka. W konsekwencji sąd uznał, że pozycja rodziców zastępczych i charakter relacji z dzieckiem przemawia za przyznaniem im świadczenia pielęgnacyjnego.