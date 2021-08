Sejm przyjął nowelę ustawy antycovidowej. Dzięki niej w trakcie epidemii i w okresie roku po jej ustaniu Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł wysyłać wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK do podmiotów – które mimo takiego obowiązku tego nie zrobiły – za pośrednictwem profilu w systemie teleinformatycznym ZUS. Ustawa wejdzie w życie 1 września 2021 r.

• Sejm za dopłacaniem do budżetu odpadowego

Sejm sprzeciwił się wnioskowi Senatu o odrzuceniu ustawy o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych. Regulacja, zgodnie z którą określone w załączniku do ustawy grunty będące pod zarządem Lasów Państwowych położone na terenie Stalowej Woli i Jaworzna będą mogły być przeznaczane na cele inwestycyjne w zamian za inne nieruchomości , czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Sejm sprzeciwił się wnioskowi Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Umożliwia ona uczelni zawodowej po spełnieniu dodatkowych kryteriów używania w nazwie określenia „akademia nauk stosowanych”. Uczelnie kształcące nauczycieli nie będą miały obowiązku posiadać porozumienia o współpracy z uczelnią mającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Sejm przyjął tzw. ustawę o 7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Posłowie poparli wzrost finansowania ochrony zdrowia do takiego poziomu w 2027 r. (6 proc. PKB ma być osiągnięte już w 2023 r.). Regulacja przedłuża funkcjonowanie dotychczasowej sieci szpitali do 30 czerwca 2022 r. i wprowadza możliwość pokrywania ich strat przez samorządy (w miejsce uznanego za niekonstytucyjny obowiązku). Ostała się również dodana podczas prac komisji poprawka rozszerzająca ochronę osób uczestniczących w akcji szczepień. Projekt trafi teraz do Senatu.