Przede wszystkim cyberbezpieczeństwo

Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Nowa ustawa zmienia ten termin. Na jaki? O tym poinformuje w komunikacie minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP co najmniej 14 dni przed wdrożeniem nowych rozwiązań.

Skąd zmiana terminu wdrożenia nowych dowodów? Chodzi o bezpieczeństwo.

- Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa urządzenia do pobierania odcisków palców powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych – mówi minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

2 lipca 2021 r. - w odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które miały być dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego - minister cyfryzacji otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację wskazującą na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

Niezbędne okazało się więc pilne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tego zagrożenia, czyli zmiana terminu wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną. Umowa z dostawcą została rozwiązana przed dostarczeniem jakiegokolwiek czytnika do urzędu gminy, dzięki czemu Skarb Państwa nie poniósł jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Tylko w urzędzie

Polska nie jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który wydłużył termin wdrożenia nowych dowodów osobistych. Belgia, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia – również otrzymały od Komisji Europejskiej zgodę na wydłużenie terminu wprowadzenia nowych dokumentów.

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których - ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić).

Po wprowadzeniu nowych dokumentów - składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).