Wykonywanie zawodu lekarza nie oznacza automatycznego prawa do orzekania o niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń. ZUS takie uprawnienie może także odebrać. Jak wynika z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianiu zaświadczeń lekarskich, w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione:

Z przepisu nie wynika jednak, aby przy podejmowaniu decyzji ZUS musiał podważać także zasadność wystawienia zwolnienia lekarskiego – do cofnięcia upoważnienia wystarczą jedynie (powtarzające się) uchybienia formalne. To, że ubezpieczony był rzeczywiście chory, a lekarz np. przedłużył mu tylko okres zwolnienia na prośbę rodziny, nie ma znaczenia.

Skargę kasacyjną w tej sprawie rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt II OSK 1352/19). Lekarz kwestionował odebranie mu upoważnienia do wystawiania zwolnień, argumentując, że pacjent rzeczywiście był chory. ZUS taką decyzję jednak wydał, bo lekarz nie przeprowadził bezpośredniego badania. Organ rentowy nie kwestionował przy tym, że ubezpieczony był rzeczywiście niezdolny do pracy. Potwierdzała to zgromadzona dokumentacja medyczna.