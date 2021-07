– Dobrze, że postulat branży został wzięty pod uwagę. Od 2017 r. mówimy o tym, by udostępnić zakładom ubezpieczeń informacje o punktach karnych, co pozwoli na dokładniejszą ocenę ryzyka poszczególnych klientów – tak Łukasz Kulisiewicz, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń, komentuje rządową propozycję zmian w prawie o ruchu drogowym. Szczegóły nie są jeszcze znane, wiadomo jednak, że planowane jest wprowadzenie przepisu, który uzależniałby wysokość stawki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowców od liczby „zdobytych” przez nich punktów karnych.

– Wiele krajów Europy Zachodniej od dawna wykorzystuje informacje o wykroczeniach drogowych do szacowania ryzyka i w konsekwencji różnicowania stawek o nawet kilkadziesiąt procent. Cieszy nas, że również Polska dołączy do tego grona. Niewątpliwie przełoży się to na lepsze dopasowanie stawek do ryzyka – mówi Monika Leżyńska, dyrektor zarządzający pionu rozwiązań dla klienta detalicznego w firmie Uniqa.

Celują w tym kraje anglosaskie, w Europie Wielka Brytania czy Irlandia. Najwięcej doświadczeń z tego typu informacjami pozyskiwanymi przez ubezpieczycieli mają firmy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Sprawa nie będzie jednak prosta. – Przydałaby się możliwość uzyskiwania informacji nie tylko o liczbie punktów karnych, ale też o podstawie ich przyznania. Inne znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma np. wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych czy przekraczanie prędkości, a inne parkowanie w miejscu niedozwolonym – podkreśla Andrzej Kiciński, zastępca rzecznika finansowego.

Zgadza się z tym Monika Leżyńska. – Informacja o rodzaju wykroczeń zdecydowanie pozwoliłaby na faktyczne karanie piratów drogowych za zbyt dużą prędkość, ale niekoniecznie takie samo podejście dla źle parkujących. Drugim minusem punktów karnych jest ich stosunkowo krótka pamięć i to, że klienci ze sporadycznymi punktami karnymi, ale pechowo złapanymi w ostatnim okresie, będą traktowani tak samo jak ci łapiący punkty rok w rok – analizuje Monika Leżyńska.

Dokładniejsza ocena ryzyka może przełożyć się na większe zróżnicowanie cen dla kierowców. – W wyliczaniu stawek OC każdy zakład ubezpieczeń stosuje własną politykę. Zmiana może mieć wpływ na poziomy taryfikacji, ale jaka będzie skala – na tym etapie trudno o szacunki – mówi Kulisiewicz. Trzeba podkreślić, że my mamy w dalszym ciągu bardzo tanie ubezpieczenia. Średnia składka za OC to poniżej 500 zł, a sumy gwarancyjne to 5,2 mln euro za zdarzenie na osobie i 1,05 mln euro za szkodę majątkową. Biorąc to pod uwagę, myślę, że ci, którzy nie będą mieli punktów karnych, mogą raczej liczyć na utrzymanie dotychczasowych cen – uzasadnia Łukasz Kulisiewicz.

– Na pewno recydywiści mogą liczyć na co najmniej kilkudziesięcioprocentowe wzrosty, klienci sporadycznie łapiący punkty raczej nie odczują znacząco zmiany, może maksymalnie do 5 proc. wzrostu – ocenia Monika Leżyńska.

Dodatkowy problem polega na tym, że punkty karne pokazują kierowców przyłapanych na wykroczeniu, a nie wszystkich, którzy je popełniają. Może się okazać, że sama informacja o punktach nie ma dużego związku z poziomem ryzyka konkretnego kierowcy.

Andrzej Kiciński zwraca uwagę na jeszcze inne ograniczenia samego pomysłu z punktami. Według niego należy pomyśleć o zmianie modelu ubezpieczeń OC. – Żeby pomysł odniósł pożądany skutek w postaci bardziej ostrożnej jazdy kierowców, stworzony system powinien być szczelny. A to zapewniłoby tylko przypisanie OC komunikacyjnego do danej osoby – kierowcy, a nie pojazdu, jak ma to miejsce obecnie. Przypisanie OC do danej osoby ułatwiłoby kalkulowanie składki dla konkretnego kierowcy i sankcjonowanie wyższymi składkami zarówno powodowanie wypadków komunikacyjnych, jak i przekraczanie przepisów – wskazuje.