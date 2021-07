Sprawa przeszła przez wszystkie instancje i ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten stwierdził, że głównym problemem jest to, że w specustawie ustawodawca nie uregulował w odpowiedni sposób trybu, w jakim można zwracać ewentualnie nieprawidłowo wywłaszczoną nieruchomość. Nie można było zatem w prosty sposób odwołać się do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ‒ czyli regulacji ogólnej ‒ w której takie zasady się znajdowały, bo zabrakło właściwego odesłania.