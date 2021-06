W motywach rozstrzygnięcia sąd pierwszej instancji podniósł, że akt nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Mimo iż stanowi on władczy, jednostronny przejaw woli rektora w stosunku do konkretnie oznaczonego adresata, to nie znajduje on oparcia w przepisach stanowiących źródło prawa administracyjnego, powszechnie obowiązującego. Rozstrzygnięcie to nie jest decyzją administracyjną ani innym aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów. Kontroli sądów nie podlegają bowiem rozstrzygnięcia organów szkoły , znajdujące podstawę prawną w wewnętrznych źródłach prawa, np. w regulaminie studiów, dotyczące kwestii związanych z tokiem kształcenia indywidualnie określonego studenta, które jednak nie przesądzają ostatecznie o jego sytuacji prawnej (nie mają charakteru zewnętrznego).