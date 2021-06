Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę kasacyjną wniesioną przez spółkę emitującą reklamę, podtrzymał wyrok sądu I instancji. Jak podkreślił, nie ma wątpliwości, że w spocie reklamowym nadmiernie rozszerzono zastosowania produktu leczniczego w stosunku do tego, co zawierała ChPL. „Wbrew stanowisku prezentowanemu przez skarżącą kasacyjnie spółkę – skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego nie znajduje argumentów podważających ocenę, że spot reklamowy wprowadzał w błąd odbiorców, co do istotnej kwestii, tj. zakresu zastosowania produktu leczniczego (…) i zasadne było nakazanie zamieszczenia sprostowania” – czytamy w uzasadnieniu.