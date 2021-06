Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Umożliwi im ona kontynuowanie działalności aż do wyłonienia organów na nową kadencję (ale nie dłużej niż do 90 dni od odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego). Projekt takiej zmiany przepisów przygotowali posłowie Koalicji Polskiej – PSL, UED, Konserwatyści. Zyskał on akceptację większości partnerów społecznych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego, pozytywnie zaopiniował go także rząd. Ustawa trafi teraz do Senatu.