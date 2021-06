W trakcie prac nad regulacją dyskusja w dużej mierze dotyczyła kwestii bezpieczeństwa danych biometrycznych. Będą one trafiały do centralnej bazy danych – Rejestru Dowodów Osobistych. Co prawda ustawa zakłada, że w przeciwieństwie do innych informacji (np. zdjęcia biometrycznego), zapis linii papilarnych będzie się tam znajdował tylko do momentu odebrania dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od daty jego wydania, pozostawienia wniosku bez rozpoznania lub wydania decyzji o odmowie wydania dokumentu. Potem zostaną usunięte. Co jednak będzie się z nimi działo przez te 90 dni i kto będzie miał do nich wgląd? Ta kwestia wciąż nie została w pełni wyjaśniona, bowiem ze względu na konieczność szybkiego wdrożenia przepisów prace nad nowelizacją toczyły się w ekspresowym tempie.