WSA przyznał spółce rację i uchylił zarządzenie pokontrolne. Stwierdził, że odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Materiał jest odpadem, jeśli został zaliczony do jednej z kategorii odpadów określonych w załączniku do ustawy. Sąd powołał się przy tym na przepisy dyrektywy 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie C-9/00. WSA podniósł, że to właśnie kwestia przeznaczenia materiału jest w sprawie kluczowa.