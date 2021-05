Wprowadzenie sankcji to jedno, a możliwość jej wyegzekwowania, gdy nie ma żadnych mechanizmów to ułatwiających, to drugie. W odróżnieniu bowiem od np. Niemiec polski ustawodawca nie zdecydował się na obowiązek tablic rejestracyjnych dla elektrycznych hulajnóg. Czy zatem organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, czyli policja oraz straże miejskie i gminne, będą w stanie ustalić sprawcę wykroczenia?

Zapowiada, że w takich sytuacjach strażnicy będą się zwracać do operatora, który na podstawie art. 78 ust. 4 i 5 prawa o ruchu drogowym jest zobowiązany do udzielenia informacji, kto w danym miejscu i czasie prowadził określony pojazd.

Oczywiście trudniej za niewłaściwe parkowanie na chodniku ukarać kogoś, kto popełnia to wykroczenie prywatną e-hulajnogą. Przede wszystkim trudno sobie wyobrazić, że ktoś zostawiłby drogi sprzęt bez opieki, ale gdyby to zrobił, da się ustalić jego właściciela.

– Gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, będziemy dokumentować fotograficznie urządzenie, tak by na zdjęciu były widoczne marka i numer seryjny. Pozwoli nam to ustalić dystrybutora sprzętu na Polskę, następnie sklep i wreszcie osobę, która go kupiła. Na tej podstawie będziemy mogli prowadzić czynności zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia. Choć faktycznie może być to czasochłonne – przyznaje Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej straży miejskiej.