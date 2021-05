Co na to NSA

Ten ostatni uprawomocnił się wskutek orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 2697/20). To jedno z nielicznych dotychczas rozstrzygnięć sądu kasacyjnego w spornej kwestii pośredników handlowych. NSA nie przesądził jednoznacznie, czy dyrektor KIS miał rację, czy jej nie miał. Zgodził się natomiast z warszawskim WSA, że zaliczając usługę pośrednictwa handlowego do świadczeń o podobnym charakterze, wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1, należy wnikliwie analizować i porównać elementy charakterystyczne dla poszczególnych usług.

„Konieczne jest wskazanie, które czynności czy elementy usług przeważają jako dominujące, które są tożsame, a które tylko podobne do takich, które charakteryzują usługi wymienione w analizowanym przepisie” – stwierdził sąd kasacyjny.

Problem dotyczy agentów handlowych, których zadaniem jest przede wszystkim pośrednictwo w sprzedaży określonych towarów lub usług, a więc pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie relacji z aktualnymi nabywcami. Często wiąże się to z nadzorem nad siecią dystrybucji na danym rynku, a także z działaniami marketingowymi.

Fiskus za każdym razem uważa, że jeżeli takie usługi są świadczone na rzecz podmiotów powiązanych, to w grę wchodzi limitowanie kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Podobnie dyrektor KIS stwierdził w sprawie rozstrzygniętej przez gdański WSA 27 kwietnia 2021 r. Uznał, że czynności wykonywane przez agentów handlowych są usługami (świadczeniami) o podobnym charakterze do usług, które zostały wymienione w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a w szczególności do usług: doradczych, badania rynku oraz reklamowych.

Trudno – tłumaczył – „wyobrazić sobie usługę zabiegania o klientów na jakiś oferowany przez producenta produkt bez jednoczesnego promowania go, jego reklamowania, przekazywania informacji o nim, jego zaletach, wartości, miejscach i możliwościach jego nabycia, zachęcania do nabycia produktu od tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego, zatem bez tych wszystkich czynności, które (…) charakterystyczne są dla usług reklamowych”.

Jednocześnie dyrektor KIS był zdania, że usług agentów nie można traktować jako kosztów związanych bezpośrednio z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi. Są to jedynie koszty wsparcia sprzedaży, a więc można je co najwyżej uznać za koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą, a nie z wytworzeniem lub nabyciem towarów – stwierdził.

Co na to sąd

Z taką wykładnią nie zgodził się gdański sąd. Stwierdził, że usługa agenta nie tylko nie została wymieniona wprost w art. 15e ust. 1, ale również nie sposób jej uznać za podobną do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń.

„I to nie tylko z tej przyczyny, że jej zasadniczym celem gospodarczym jest skojarzenie klienta ze sprzedawcą (co trudno uznać za równorzędne z doradzaniem, zarządzaniem, badaniem rynku, reklamowaniem itp.), lecz przede wszystkim z tego powodu, że usługi pośrednictwa handlowego w takim ujęciu nie stanowią świadczenia o charakterze niematerialnym, skoro mierzalny jest ich wymiar materialny” – orzekł WSA.

Zwrócił uwagę na to, że „każdy agent w rozumieniu art. 758 kodeksu cywilnego zawsze będzie rekomendował usługę lub towar zleceniodawcy w umowie agencyjnej, tak samo np. jak każdy sprzedawca samochodów będzie reklamował sprzedawany samochód jako najlepszy i warty nabycia”.

Sąd dodał, że gdyby przyjąć ten tok rozumowania, to „wszystkie usługi niematerialne są do siebie podobne, a nadto, że podobne są do siebie usługi niematerialne i materialne, gdyż w tych drugich można się doszukać jakichś cech występujących w tych pierwszych”.