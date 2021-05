Skargi na uchwałę, żądając jej unieważnienia, złożyły stowarzyszenie oraz jedna z lokalnych spółek przewozowych. Skarżący podnieśli, że przywołany w uchwale przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1944) nie daje jednostce samorządu prawa do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych. Zwłaszcza stanowienia, które z przystanków mają być określane jako początkowe lub końcowe. Z art. 30–34 ustawy wynika wprost, że to przedsiębiorca po wcześniejszym uzgodnieniu przedstawia proponowany rozkład jazdy, schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami. Skarżący podkreślili, że nie ma żadnego uzasadnienia ograniczanie działalności przewoźników, poprzez narzucanie im – w drodze aktu prawa miejscowego – uwzględniania we wszystkich liniach komunikacyjnych przystanków początkowych i końcowych. Ich zdaniem podjęta uchwała wydłuża tylko czas przejazdu, uniemożliwia sporej grupie pasażerów dostanie się m.in. do placówek leczniczych przy jednej z dotychczasowych tras, a przewoźników zmusza do obsługi linii o całkowicie nierentownym przebiegu. W piśmie procesowym stowarzyszenie poinformowało o korzystnym rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody świętokrzyskiego, wydanym w analogicznej sprawie.