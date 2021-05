W przypadku gdy inwestycja w zakresie infrastruktury dostępowej wymaga przejścia przez teren wód płynących, dróg publicznych bądź tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji inwestycji. Inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia w drodze pisemnej z zarządcą drogi, infrastruktury kolejowej lub innym organem wykonującym uprawnienia właścicielskie wód Skarbu Państwa warunków zajęcia tego terenu. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano ww. decyzję, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, wówczas warunki jego zajęcia ustala wojewoda pomorski w drodze decyzji. W tej sytuacji podmioty mogą zostać pozbawione prawa do swobodnego rozporządzania własnością, na rzecz szybszego przeprowadzenia inwestycji.