Zdjęcia, przynajmniej w większości, to utwory chronione prawem autorskim. Problem w tym, że użytkownicy internetu często o tym zapominają. Pokutuje myślenie, że jeśli coś jest publicznie dostępne, to każdy może z tego skorzystać.

Co gorsza, tym samym sposobem rozumowania kierują się czasem przedsiębiorcy, w tym sprzedawcy internetowi. Pobierają zdjęcia produktów, którymi handlują, i zamieszczają je w swych sklepach internetowych. Czasem sądzą, że mają do tego prawo, bo np. ściągnęli zdjęcie ze strony hurtowni, która dostarcza im towar, czasem w ogóle nie zwracają uwagi na źródło. I jedni, i drudzy mogą nawet zupełnie nieświadomie naruszać cudze prawa . Zamieszczenie zdjęć przez wspomnianą hurtownię w żaden sposób nie oznacza, że ma ona do nich prawa, a tym bardziej, że może ona udzielać licencji kolejnym osobom.

– Za naruszenie praw autorskich odpowiada się niezależnie od winy czy nawet świadomości tego, że się prawa autorskie naruszyło. Każdy naruszyciel, nawet na końcu łańcuszka osób, które bezprawnie korzystały z cudzego utworu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. To po stronie korzystającego z cudzego utworu jest sprawdzenie, kto ma uprawnienia i czy może udzielać licencji – podkreśla Monika Susałko, radca prawny w kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

Tak właśnie uznał Sąd Okręgowy w Szczecinie w niedawnym wyroku. Pozew wytoczył właściciel e-sklepu specjalizującego w artykułach gospodarstwa domowego. Zauważył on, że konkurencyjny sprzedawca wykorzystał na swojej stronie 127 należących do niego fotografii . Były to proste zdjęcia oferowanych produktów. Wspomniany właściciel nie miał wątpliwości, że należą do niego, bo sam zlecił pracownikowi ich wykonanie. W pozwie o naruszenie praw autorskich zażądał ponad 114 tys. zł odszkodowania, czyli dwukrotność „stosownego wynagrodzenia”, o której mowa w art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.; dalej: u.p.a.p.p.).

Pozwany sprzedawca bronił się, twierdząc, że zdjęcia pozyskał ze strony dystrybutora towaru. Dystrybutor ten udostępnia za darmo fotografie swych produktów współpracującym kontrahentom. Sąd uznał, że pozwana firma nie udowodniła tego. A gdyby nawet w dobrej wierze pobierała zdjęcia ze strony dystrybutora, to i tak nie chroniłoby to jej przez odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich.

„Wobec modelu ukształtowania odpowiedzialności z art. 79 u.p.a.p.p. nie ma znaczenia dla zasadności roszczenia powodów to, czy pozwany naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych dopuścił się w sposób zawiniony, czy też pozostając w dobrej wierze co do tego, że sp. z o.o. jest uprawniona do udostępnienia mu spornych fotografii i udzielenia dalszej zgody na ich wykorzystanie. Zgodnie bowiem z obowiązującą na gruncie prawa cywilnego i znajdującą zastosowanie także na gruncie regulacji u.p.a.p.p. zasadą «nemo plus iuris» (oznaczającą, że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada) udzielenie zgody na korzystanie z danego utworu przez podmiot, któremu nie przysługują prawa do tego utworu, jest bezskuteczne” – podkreślił sąd w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.