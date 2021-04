Według ostatniego badania GEMIUS i Izby Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów nabywa towary przez Internet. COVID-19 dosłownie zmusił sceptycznych do przełamania się i robienia sprawunków w tej formie. Przedsiębiorcy siłą rzeczy musieli dostosować się do tych nowych reguł i trendów panujących na rynku i przenieść swoją sprzedaż do sieci. To z kolei zrodziło wiele problemów praktycznych.

E-commerce różni się bowiem w wielu aspektach od tradycyjnej sprzedaży. Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę? Przede wszystkim na dobry i czytelny regulamin. Stanowi on serce prawne każdego sklepu internetowego. Ponadto należy wspomnieć, że obowiązek jego posiadania wynika wprost z ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344). Należy w nim określić prawa i obowiązki zarówno kupującego, jak i sprzedawcy. Jest to o tyle istotne, że prawo otacza szczególną ochroną konsumentów. Warto zatem, aby podmiot profesjonalnie zajmujący się obrotem przybliżył im ich uprawnienia. W regulaminie powinny być m.in. zawarte informacje na temat sprzedawanych produktów, warunkach zawierania i rozwiązywania umów, czy trybu reklamacyjnego.

Jak w prawidłowy sposób to wszystko określić? Warto w tym celu skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Łatwo się bowiem pogubić w gąszczu przepisów, a raz stworzony regulamin może później służyć sklepowi internetowemu przez wiele lat. Dzięki niemu uda się uniknąć wielu konfliktów i przyciągnąć nowych klientów.

