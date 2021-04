Życie pisze różne scenariusze. Jak wynika z badań, co piąty Polak doświadczył negatywnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem swoich danych. Część z tych osób zgubiła dowód osobisty, a część doświadczyła kradzieży hasła do konta czy skrzynki mailowej. Przestępcy często wykorzystują tak pozyskane informacje do wyłudzenia kredytu.

Dowiadujemy się najczęściej o takiej sytuacji kiedy okazuje się, że środki na naszym koncie bankowym zostały zajęte przez komornika. Co w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim warto znać swoje prawa, jako dłużnika, w postępowaniu egzekucyjnym. Wbrew błędnie panującej opinii komornik nie może wszystkiego. Warto zatem wiedzieć jak się bronić w przypadku nieprawidłowo prowadzonego postępowania. Jakie przedmioty nie podlegają zajęciu? Co powinna zawierać skarga na czynności komornika i gdzie się ją wnosi? Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne? Jakie są kwoty wolne od potrąceń? Kiedy może dojść do zawieszenia postępowania egzekucyjnego? Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Najlepiej czerpać widzę ze sprawdzonego źródła, prosto od specjalistów. Co prawda na forach internetowych można znaleźć odpowiedź na niemal każde pytanie. Gorzej bywa z ich trafnością. Takich „porad” może anonimowo udzielać w zasadzie każdy. Może to narazić nas na kolejne straty i stres. Natomiast w dynamicznym postępowaniu egzekucyjnym, gdzie w grę mogą wchodzić oszczędności naszego życia warto postawić na rzetelną poradę. Gdzie ją znaleźć? Na stronie https://promocje.infor.pl/dgp/porady2021/. Bez wychodzenia z domu lub biura otrzymasz szybką i profesjonalną pomoc prawną gwarantowaną przez wykwalifikowanych ekspertów – adwokatów i radców prawnych. W ramach usługi otrzymujesz 1 poradę prawną telefoniczną lub e-mailową (sam wybierasz, jaka forma kontaktu z prawnikiem jest dla Ciebie najwygodniejsza). Wyróżnia nas korzystna cena - tylko 59 zł za profesjonalną poradę prawną. Odpowiedź na pytanie uzyskasz już w trakcie trwającej rozmowy lub nie później niż w terminie 36 godzin roboczych, a każda będzie poparta podstawą prawną. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://promocje.infor.pl/dgp/porady2021/