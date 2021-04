O problemach wynikających z administracyjnego zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h plus pisaliśmy od momentu wprowadzenia tej instytucji w 2015 r. do ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm). W założeniu zastosowanie tej natychmiastowej sankcji w reakcji za najbardziej rażące wykroczenia drogowe miało stanowić szybki prysznic dla piratów drogowych i było odpowiedzią na niskie oddziaływania kar, nakładanych często wiele miesięcy po popełnieniu czynu. W rezultacie od maja 2015 r. po stwierdzeniu przez policję lub inny organ uprawniony do kontroli ruchu drogowego przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, starosta jest zobligowany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące. Niezależnie od tego, czy kierujący popełnił wykroczenie, czy je kwestionuje. Nawet odmowa przyjęcia mandatu skutkująca wszczęciem postępowania wykroczeniowego w praktyce nie wstrzymuje zatrzymania dokumentu na kwartał. Co więcej, środek ten można przedłużyć do pół roku, jeśli osoba, wobec której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, zostanie złapana na prowadzeniu auta. A gdy sytuacja się powtórzy, wówczas starosta jest zmuszony odebrać uprawnienia definitywnie.