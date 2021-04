Poprawkę zgłosił senator Ryszard Bober (PSL). Dotyczy ona możliwości sprzedaży państwowej ziemi do 5 ha; obecnie to 2 ha. Jak uzasadnił, chodzi o możliwość nabywania ziemi przez rolników na powiększanie gospodarstw. Senator wskazał, że dzierżawy ziemi nie rozwiązują problemu, gdyż są zbyt krótkie i m.in. stąd niechęć młodych do pozostawania na gospodarstwie.

Wcześniej senator zgłosił identyczną poprawkę na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa, ale nie została ona wzięta pod uwagę, gdyż przegłosowano wniosek o przyjęciu ustawy bez poprawek.

Natomiast senator Antoni Mężydło (KO) zapowiedział, że jego klub nie poprze ustawy, gdyż wstrzymywanie sprzedaży ziemi powoduje wzrost jej cen w obrocie prywatnym i wywołuje "głód ziemi". Jego zdaniem taka sytuacja hamuje rozwój rolnictwa poprzez ograniczenia wielkości gospodarstwa. Jak mówił, własność prywatna ziemi jest najbardziej efektywną formą gospodarowania i nie może być tak, że "państwo trzyma ziemię i wydziela dzierżawy na zasadzie widzi mi się".

Głos w dyskusji zabrał też senator Jerzy Chróścikowski (PiS), który przyznał, że jego związek "Solidarność RI" zgłosiła kilkadziesiąt uwag do kwestii gospodarowania ziemią, ale wiele z nich nie dotyczyło tej ustawy. Jak zaznaczył, liczy na dopracowanie przepisów m.in. w sprawie dzierżaw, które mają być długotrwałe (15-30 lat), tak by rolnik mógł inwestować, ale także podjęcie dalszych prac nad nowelizacją omawianej ustawy i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poprosił o przyjęcie ustawy bez poprawek ze względu na szybki termin jej wdrożenia. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br.

Znowelizowana przez Sejm 17 marca br. ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwowej ziemi o pięć lat do 30 kwietnia 2026 r. Ponadto m.in. wstrzymuje sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Obecnie podstawową formą gospodarowania państwową ziemią jest dzierżawa. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest oddanych w dzierżawę.