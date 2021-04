Sprawa trafiła do sądu. Ten zaś nie miał wątpliwości: jeśli tylko ktoś jest zobligowany do udzielania odpowiedzi w ramach procedury dostępu do informacji publicznej, powinien odpowiadać. Bez znaczenia jest to, czy pytanie zostało zadane w oficjalnym piśmie czy e-mailowo. Nie można też wymagać od wnioskodawcy, aby się podpisał imieniem i nazwiskiem. Jedynym formalnym wymogiem dla wniosku jest bowiem utrwalenie go w formie pisemnej. Ostatecznie wnioskodawca otrzymał żądane informacje, ale za pośrednictwem sądu, któremu dane przekazała szkoła. Sąd zaznaczył, że zasadą powinno być bezpośrednie udzielanie informacji, a nie traktowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości jak poczty.