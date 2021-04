Aktualnie używany e-dowód osobisty jest względnie nowy ‒ obowiązuje od marca 2019 r., od tego czasu wydano go 5 mln osób. Jaki był sens go wprowadzać, skoro po ponad dwóch latach i tak miał wejść do użytku nowszy? Można powiedzieć, że padliśmy ofiarą zbiegu okoliczności i wieloletnich zaniechań. Projekt pl.ID, którego celem było wydanie pierwszego w Polsce dowodu z czipem, ciągnął się latami. Zdecydowano się go sfinalizować w praktycznie ostatnim możliwym terminie ‒ w marcu 2019 r. ‒ głównie po to, by nie stracić nawet kilkuset milionów złotych unijnego dofinansowania . W tym czasie rozporządzenie unijne o nowym dowodzie (to aktualnie wdrażane) jeszcze nie obowiązywało, choć toczyły się nad nim prace. W efekcie dziś wciąż względnie nowy blankiet trzeba korygować zgodnie z wymogami UE. Minister Marek Zagórski zapewnia jednak, że koszty aktualnej operacji będą dużo niższe niż przy wydaniu pierwszego e-dowodu.