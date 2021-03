Spory toczą się o to, czy jeśli podatek wyliczony przy zakupie gospodarstwa rolnego przekracza limit pomocy, to podatnik w ogóle nie może skorzystać ze zwolnienia z PCC, czy może skorzystać z niego w części – do wysokości limitu pomocy de minimis. To drugie oznaczałoby, że do budżetu powinna trafić tylko nadwyżka podatku ponad kwotę dozwolonej pomocy.