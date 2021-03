Choć 2020 r. był bezpieczniejszy w stosunku do poprzedniego, jeśli idzie o przejścia dla pieszych (liczba zbitych spadła z 250 do 213, a rannych z 3646 do 2794), to policjanci nie mają złudzeń, że jest to wynik pandemii i mniejszego ruchu. Współczynnik zdarzeń na pasach w relacji do wszystkich zdarzeń drogowych się nie zmienił i wyniósł w 2020 r. ok. 12,2 proc.