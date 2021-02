Państwowy powiatowy inspektor sanitarny nałożył karę pieniężną na mężczyznę za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie po przyjeździe do Polski. Policjanci, którzy udali się do domu podróżnego, by skontrolować go na kwarantannie, nie zastali go na miejscu, mężczyzna nie odbierał również telefonu.