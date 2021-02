Zmiany spowodowane są tym, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania dotychczasowych polskich regulacji do rozporządzeń unijnych.

Zmiany obejmą m.in. wygląd dowodu oraz zawartość warstwy elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości. Wynika to z faktu, że wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w niej odcisków palców i podpisu posiadacza dowodu. "A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie" - poinformowało MC.

Nie oznacza to jednak, że jeśli ktoś ma dowód z długą datę ważności będzie musiał go wymienić. Z dotychczasowego dowodu możesz korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Nowe regulacje zaczną obowiązywać w sierpniu tego roku. "Dlatego, jeśli od pewnego czasu planowaliście złożenie online wniosku o dowód – nie warto z tym czekać" - podkreśla resort.

Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przypomniał w związku z tym, że w 2020 roku Polacy złożyli ponad dwa razy więcej wniosków online o dowód osobisty niż rok wcześniej. "Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z naszej e-usługi Uzyskaj dowód osobisty skorzystało 333 960 osób. W całym 2019 r. – 160 486" - powiedział. "W styczniu tego roku elektroniczny wniosek o dokument tożsamości złożyły 40 624 osoby, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej" - dodał.

Resort przypomina ponadto, że aby przez internet złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, potrzebne są profil zaufany i odpowiednie zdjęcie. Następnie należy wejść na portal GOV.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV. Tam, w spisie po prawej stronie ekranu, trzeba wybierać e-usługę "Uzyskaj dowód osobisty", gdzie należy kliknąć przycisk "Złóż wniosek o dowód osobisty". Następnie trzeba postępować według wyświetlanych kroków.

Potwierdzenie złożenia wniosku każdy otrzymuje na swoją skrzynkę na Mój GOV i na e-mail podany we wniosku. Za nowy dowód nic się nie płaci. Czeka się na niego maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

W tym roku dowód osobisty powinno wymienić 1 546 700 Polaków, którym kończy się ważność aktualnego dokumentu. Ponad 358 tysięcy osób w 2021 roku skończy 18 lat – większość z nich będzie wnioskować o pierwszy "dorosły" dowód.