Jurčić wystąpiła o zapłatę zasiłku za czas zwolnienia . Chorwacki odpowiednik ZUS odmówił, argumentując, że podjęcie pracy miało charakter fikcyjny. Dodatkowo wskazano, że z powodu IVF nie była fizycznie zdolna do podjęcia pracy w innym mieście. Skarżąca zwróciła się do sądów krajowych, kwestionując decyzje zakładu ubezpieczeń. Ponadto wskazała na dyskryminację ze względu na sposób zapłodnienia. Sądy krajowe nie uwzględniły zażalenia. Jurčić zwróciła się ze skargą również do rzecznika ds. równouprawnienia. Wskazał on, że rozstrzygnięcie władz i sądów prowadzi do błędnego przekonania, że żadna kobieta po IVF nie może być w praktyce zatrudniona.