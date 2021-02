W szczególności więc, zdaniem sądu, wspomniane sprawozdanie stanowi informację publiczną. Co prawda skład orzekający przyznał rację Naczelnej Radzie Adwokackiej, że sporządzenie dokumentu nie jest obligatoryjne, ale jeśli już on istnieje, to powinien być udostępniony w trybie ustawowym. WSA dodał jednak, że nie można w tym wypadku mówić o rażącym naruszeniu prawa przez bezczynność (nieudostępnienie informacji), gdyż nie wynikało to ze złej woli, a jedynie z odmiennej interpretacji przepisów o dostępie do informacji publicznej.