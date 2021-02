Sąd Najwyższy, uzasadniając wyrok kończący sprawę, wskazał, że trudno uznać świadczenie z tytułu akcji wirtualnych czy opcji na akcje za wynagrodzenie. Pod tym względem zgodził się z ustaleniami sądów niższych instancji. Zgodnie z nimi do tego typu umowy nie może mieć zastosowania art. 378 k.s.h., zgodnie z którym to rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. Walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia , przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. W tym wypadku, zdaniem SN, mamy do czynienia z inną umową.