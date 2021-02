Zdaniem sądu teraz obie strony należą do najbliższej rodziny osób pochowanych. Zarazem jednak to pozwana po śmierci powódki, jako krewna zstępna, może mieć decydujący wpływ na to, kto będzie pochowany w tym grobie, a więc będzie miała wpływ także na miejsce pochowania powódki. Biorąc zaś pod uwagę konflikt, chęć zabezpieczenia miejsca swojego pochówku przez powódkę jest zrozumiała. Jednocześnie – w ocenie sądu – okoliczność, że kobieta jeszcze żyje, nie jest przeszkodą do uwzględnienia powództwa. A to dlatego, że nie chodzi w tym przypadku jeszcze o ochronę prawa do pochowania w określonym miejscu zmarłej osoby najbliższej, lecz o ochronę prawa powódki do wyboru miejsca pochówku.