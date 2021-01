– Same przepisy zawieszające bieg terminu przedawnienia nie są niczym kontrowersyjnym i rzeczywiście panuje konsensus, że nie istnieje „prawo do przedawnienia”. Niemniej jednak w mojej ocenie uzależnianie tego terminu od długości trwania stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) budzi wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa – komentuje Przemysław Antas, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Antas Tax&Legal.