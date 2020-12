W ciągu ostatnich pięciu lat wskazywaliśmy na stopniowy proces digitalizacji, cyfrowe stały się również nasze codzienne zakupy. Rok 2020 przyspieszył te procesy. To, co przewidywaliśmy, że wydarzy się za dwa–trzy lata, posunęło się naprzód w ciągu dwóch–trzech tygodni. Jeszcze w 2019 r. wzrost znaczenia internetu uważaliśmy nadal za dobrą okazję dla firm do przyciągnięcia większej liczby klientów i rozmawialiśmy o rosnącej popularności telefonu komórkowego jako części zakupów i płatności. W 2019 r. to było „czymś do rozważenia”, w 2020 r. to były kluczowe narzędzia, które każda firma – duża lub mała – powinna i musi stosować, aby skutecznie sprostać wyzwaniom. W pewnym sensie można na to spojrzeć jako na „narzędzia do przetrwania”.