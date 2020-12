W tegorocznej, dziewiątej edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i objętego patronatem medialnym DGP, wyróżniono łącznie 15 młodych prawników. Spośród tego grona, dziesięć osób uzyskało tytuł laureata rankingu. Pięciu osobom kapituła konkursu zdecydowała się przyznać nagrody specjalne (patrz: ramka).

- W tym roku, tak samo jak w poprzednich latach, wiele zgłoszeń w konkursie Rising Stars zapadnie mi w pamięć. Niekiedy z powodu imponujących zawodowych osiągnięć kandydatki lub kandydata, innym razem ze względu na naukowe zainteresowania i zdobycze. Czasem z powodu działalności społecznej, aktywności sportowej albo niezwykłych zainteresowań. Unikalną wartością tego konkursu jest bowiem to, że poznajemy młodych prawników z różnych stron. Możemy się dowiedzieć nie tylko, jakimi są np. adwokatami albo radcami, ale i jakimi ludźmi – zaznacza Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, członek kapituły konkursu.

Ludzie renesansu

- Większość młodych prawników zgłoszonych do konkursu prowadzi indywidualne kancelarie prawne i dobrze sobie z tym radzi. Coraz częściej młodzi prawnicy występują w głośnych sprawach sądowych. Powołam tu na przykład spór Andrzeja Sapkowskiego z CD PROJEKT, sprawy polskich sędziów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, głośne sprawy przed TSUE, np. dotyczące niezależności radcy prawnego czy energetyki wiatrowej. Kandydaci są coraz bardziej zaangażowani i wrażliwi społecznie, pomagają aresztowanym podczas demonstracji ulicznych, interesują się skutkami dzikiej reprywatyzacji, ochroną zabytków, wykluczeniem społecznym, chętnie uczestniczą w wolontariatach. Znajdują na to wszystko czas, mimo że na rynku jest coraz ciężej, rośnie konkurencja. Dla nich praca to nie wszystko - mówił z kolei podczas wczorajszej gali wręczenia nagród Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Podkreślił również wagę specjalizacji i wszechstronnego wykształcenia tegorocznych kandydatów.

- Z roku na rok widać wśród nich coraz więcej „ludzi renesansu” – bardzo wszechstronnie wykształconych, poliglotów. Kończą nie tylko prawo, ale i dziennikarstwo, filozofię, historię sztuki, stosunki międzynarodowe, ekonomię. Jedna z nominowanych w tym konkursie mówi w sześciu językach, i uczy się kolejnych – nie krył podziwu Włodzimierz Albin.

Całe podium dla pań

Zwyciężczynią konkursu została Aleksandra Krawczyk, adwokat i partner w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Ta 33-letnia prawniczka specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ale ukończyła również międzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomię, a także studia podyplomowe. Publikuje artykuły naukowe związane z prawem gospodarczym, złożyła do recenzji pracę doktorską na temat układu częściowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Porozumiewa się biegle w kilku językach obcych. Pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie pełnomocnictwa w dużych sporach związanych z branżą budowlaną i gospodarką odpadami. Jedną z najistotniejszych spraw w jej dotychczasowej karierze było reprezentowanie Uniwersytetu Wrocławskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W czasie pandemii koronawirusa pro bono doradza przedsiębiorcom w kwestiach związanych m. in. z przepisami tarcz antykryzysowych.

Drugie miejsce w rankingu zajęła Anna Hlebicka - Józefowicz, adwokat w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Prawniczka aktywnie działa zwłaszcza w obszarze dotyczącym szeroko pojętej legislacji. Od dwóch lat przewodniczy Zespołowi Doradztwa Regulacyjnego. Jest również autorką innowacyjnego systemu informatycznego do monitoringu legislacji. Doradza przedsiębiorcom, wskazując na biznesowe skutki stanowionych przez ustawodawcę przepisów, współtworzyła wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, m. in. w sprawie nowelizacji ustawy o TK. W zeszłym roku obroniła doktorat.

Trzecie miejsce zajęła Karolina Gierdal, adwokat prowadząca indywidualną praktykę prawniczą i członkini zespołu Kampanii Przeciw Homofobii. Prawniczka specjalizuje się zwłaszcza w precedensowych sprawach związanych z prawami osób LGBTI. Pomaga osobom zatrzymywanym na protestach, stworzyła system umożliwiający kontakt z obrońcą w momencie zatrzymania przez policję.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa po raz pierwszy zmieniono formułę finałowej gali, którą publiczność mogła obserwować jedynie za pośrednictwem transmisji online.

Do konkursu w tym roku zgłoszono w sumie 128 prawników - 51 kobiet i 77 mężczyzn. W kapitule, obok Włodzimierza Albina i Krzysztofa Jedlaka jak co roku zasiedli: Agnieszka Tałasiewicz - partner zarządzająca kancelarią Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy, Ewelina Skocz - prezes Zarządu BC Systems, Włodzimierz Chróścik - prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Waldemar Koper - prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Marcin Radwan-Röhrenschef - członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.

Więcej o konkursie i zwycięzcach w specjalnym wydaniu dodatku Prawnik, który ukaże się 22 grudnia 2020 r.

Laureaci

Aleksandra Krawczyk

Anna Hlebicka- Józefowicz

Karolina Gierdal

Mikołaj Hewelt

Bartosz Wojciech Czerwiński

Adam Ploszka

Zuzanna Jeżak

Magdalena Porzeżyńska

Jakub Turski

Krzysztof Cyran

Nagrody specjalne

Łukasz Dziamski

Anna Piechówka

Agnieszka Różewicz

Beata Siemieniako

Angelika Szufel