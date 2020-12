Karę nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze skargą złożoną na wirtualnego operatora. Informowano w niej o możliwości wycieku danych ponad 100 tys. osób. Problemem była podatność systemu informatycznego wykorzystywanego do rejestracji kart prepaid (wymaga to okazania dokumentu tożsamości przez osobę chcącą zarejestrować kartę). Kontrola potwierdziła wyciek. Zdaniem UODO stwarza on nie tylko teoretyczne, ale też praktyczne zagrożenie dla osób, których dane pozyskano. Dzięki nim przestępcy mogą np. zaciągnąć pożyczki na czyjeś nazwisko.