– Zgodnie z art. 244 par. 5 k.p.k. minister sprawiedliwości określa w drodze rozporządzenia wzór pouczenia zawierającego w szczególności informacje o przysługujących zatrzymanemu uprawnieniach. Należy więc pouczyć o treści normy prawnej, a nie o tym, na podstawie którego przepisu przysługuje dane prawo – wyjaśnia adw. Maria Kozłowska, która wraz z adw. Arturem Pietryką z kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiadała za poprawność pouczeń pod kątem prawnym. – Zresztą osobie zatrzymanej, która przebywa na komisariacie, obojętne jest to, czy jej prawo do kontaktu z adwokatem wynika z art. 245 par. 1 k.p.k., a prawo do odmowy składania oświadczeń z art. 244 par. 2 k.p.k. czy może z jakiegoś innego przepisu. Istotne jest to, aby wszystkie prawa i obowiązki zostały jej przedstawione w jak najbardziej zrozumiały i prosty sposób – dodaje prawniczka.