UCHWAŁA NR 172/2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 26 października 2020 r.

W związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie sygn. akt: K 1/20, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprzeciwia się wszelkim działaniom odbierającym polskim kobietom konstytucyjnie gwarantowane prawo do godności (art. 30), prawo do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47) oraz naruszającym konstytucyjny zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 40).

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wskazuje nadto, że:

1. wymienione wyżej rozstrzygnięcie wydane zostało przez Trybunał Konstytucyjny

z udziałem trzech osób nieuprawnionych do orzekania z uwagi na wadliwość ich wyboru;

2. w Sejmie oczekuje na rozpatrzenie projekt zaostrzający prawo aborcyjne (druk nr 36

z 22 listopada 2019 roku) w zakresie tożsamym z wnioskiem rozpoznawanym przez Trybunał. W takiej sytuacji wniosek do Trybunału należało ocenić jako nadużycie prawa prowadzące do ominięcia procesu ustawodawczego i wykorzystania Trybunału do rozstrzygnięcia sprawy, która należy do kompetencji ustawodawcy.

Tak ważne sprawy, budzące wielkie emocje i spory światopoglądowe, nie mogą być rozstrzygane wyłącznie w kategoriach prawnych poprzez próbę wykładni zapisów konstytucji.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Jacek Trela