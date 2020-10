W przekazanym PAP oświadczeniu organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego przypomniał, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyła się 9 września, a jego następca nie został dotąd wybrany.

Następnie zaznaczono, że 17 września niektóry polscy parlamentarzyści zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że niezgodne z konstytucją jest to, by do czasu wyboru nowego rzecznika urząd sprawowała osoba, której kadencja na tym stanowisku dobiegła końca.

"Rzecznik Praw Obywatelskich jest ważnym elementem w państwie opartym na demokracji, praworządności, poszanowaniu praw człowieka oraz podstawowych swobodach i dobrym zarządzaniu" - napisano w komunikacie KW.

Komisja Wenecja, jak dodano, przypomina, że "kontynuacja urzędu ma najwyższe znaczenie".

"Sytuacja, w której instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich nie może w pełni i skutecznie funkcjonować, w oczekiwaniu na wybór nowego, miałaby znaczący niekorzystny wpływ na ochronę praw polskich obywateli i wszystkich ludzi mieszkających w Polsce" - oceniła Komisja Wenecka.