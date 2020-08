Nowy pełnomocnik ds. zwierząt: One nie posiadają barw politycznych [WIDEO]

26 czerwca, dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił swojego pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt. Funkcja ta została utworzona zarządzeniem ministra, a tym samym formalnie jest całkowicie od niego zależna.źródło: ShutterStock

Kocham zwierzęta, to jest całe moje życie - mówił w studiu DGP pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt, który został powołany na finiszu prezydenckiej kampanii wyborczej. Okoliczności tego powołania oraz osoba ministra Ardanowskiego, nie szczędzącego krytycznych słów pod adresem organizacji prozwierzęcych sprawiły, że te ostatnie raczej nie mogły mieć wielkich oczekiwań związanych z nową inicjatywą. Z kolei późniejsze wypowiedzi Wojciecha Alberta Kurkowskiego podkreślające jego ciepłe uczucia do zwierząt mogą budzić niepokój rolników i hodowców z których przynajmniej część oczekuje ograniczenia uprawnień obrońców zwierząt.