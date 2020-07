Miesięczna pensja głowy państwa składa się z trzech elementów. Są to: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat.

Miesięczne wynagrodzenie prezydenta RP wynosi ok. 12 525 zł brutto, dodatek funkcyjny ok. 5 368 zł brutto, a dodatek za wysługę lat ponad 2 500 zł brutto. Ogółem daje to kwotę ok. 20 393 zł brutto.

Prezydent Polski ma również do dyspozycji prywatne apartamenty w Belwederze, limuzyny, prywatny samolot oraz helikopter.

Oficjalnie głowa państwa nie ma obowiązku ujawnienia swego majątku, mimo to oświadczenie oczywiście składa, ale nie jest ono upubliczniane.

Zgodnie z ustawą o dożywotnim uposażeniu byłego prezydenta RP, po zakończeniu kadencji każdy prezydent pobiera miesięczną emeryturę w wysokości 6 183 zł brutto.

Ile zarabiają inni światowi przywódcy? Roczne wynagrodzenie prezydenta USA Donalda Trumpa wynosi 400 000 dolarów, co miesięcznie daje ponad 33 300 dolarów (ok. 130 500 zł).

Kanclerz Niemiec Angela Merkel miesięcznie zarabia około 28 500 euro (127 503 zł).

Z kolei miesięczne wynagrodzenie prezydenta Rosji Władimira Putina wynosi 773 400 rubli (ok. 43 200 zł).

Wynagrodzenie jakie otrzymuje prezydent rzeczpospolitej Polskiej uregulowane zostało w trzech podstawowych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Ustawa budżetowej na 2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o dożywotnim uposażeniu byłego prezydenta RP.