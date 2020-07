Ubiegający się o reelekcję prezydent w sobotę podczas konferencji prasowej na placu zabaw w Szczawnie-Zdroju (Dolnośląskie) podkreślił, że dziecko w Polsce podlega specjalnej ochronie. „O czym przesądzają już obwiązujące przepisy konstytucji, ale - w tym aspekcie - wymagają one dopracowania” - zauważył.

Jak dodał, szczególnej ochronie państwa podlegają dzieci, kiedy rodzice są pozbawiani władzy rodzicielskiej, "dzieci, które mogą podlegać przysposobieniu, mogą podlegać adopcji".

Uważam, że w polskiej konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym

Duda wyraził przekonanie, że dla dobra dziecka taki zapis powinien istnieć, bo "w tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu to dziecko do wychowania powierza". „Dlatego zdecydowałam się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu” - poinformował.

Prezydent powiedział, że w poniedziałek przedstawi projekt wprowadzenia do konstytucji zapisu wykluczającego przysposobienie lub adopcję dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym.

Według Dudy wprowadzenie do konstytucji zapisu o wykluczeniu przysposobienia lub adopcji dziecka przez związki jednopłciowe znajdzie poparcie nie tylko wśród posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także Konfederacji, PSL i części posłów KO.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że ten zapis znajdzie poparcie nie tylko wśród posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także Konfederacji, PSL i części posłów KO, bo niektórzy z nich bardzo wyraźnie deklarowali swój sprzeciw wobec jakiejkolwiek adopcji czy przysposobienia dziecka przez związki jednopłciowe" - powiedział prezydent.

Dodał, że zapis na zawsze przetnie dyskusję na ten temat.

Jeżeli to będzie wprost zapisane w konstytucji, to emocje wokół tego się skończą. Będzie jasno powiedziane, że jest to niedopuszczalne i nie trzeba będzie dyskutować: wolno, nie wolno. Polska konstytucja będzie to jednoznacznie przesądzała i to na zawsze przetnie spory polityczne nad tą kwestią

Duda mówił też, że daję gwarancję, że póki sprawuję urząd prezydenta RP w Polsce zostaną utrzymane wszystkie programy społeczne.

"A te programy to jest właśnie dorobek ostatnich pięciu lat - to program 500 plus, to 300 plus, to także wszystko to, co zostało zrobione dla młodzieży, zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, to także działania dla seniorów, a więc 13 emerytura, godziwa waloryzacja" - wyliczał Duda.

Dodał, że były też zapisy konstytucyjne, które wymagały wzmocnienia. "I taką jednoznaczną deklarację, ale również i zmaterializowany przejaw tego wzmocnienia zrealizowałem wczoraj ogłaszając, że składam w Sejmie projekt, który nazwaliśmy roboczo - Rodzice decydują" - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił też, że jego deklaracją jest dbałość i utrzymanie wszystkich programów, które dotychczas zostały skierowane do rodziny i które dzisiaj wspierają rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu.

W piątek prezydent zapowiedział, złożenie projektu zmian Prawa oświatowego, zgodnie z którym działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać nie tylko zgody dyrekcji szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców.