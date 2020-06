Jak zagłosować korespondencyjnie za granicą w II turze? Masz czas na zgłoszenie do 29 czerwca

Do północy w poniedziałek 29 czerwca wyborcy za granicą, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcą zagłosować korespondencyjnie, mogą się jeszcze zarejestrować; nowi wyborcy, którzy chcą zagłosować osobiście, mają czas na rejestrację do 9 lipca do północy - poinformował MSZ.