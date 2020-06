W tym roku redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kryteria:

• kadra

• jakość i warunki kształcenia

• wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów

• zdawalność na aplikacje prawnicze

Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

• liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego

• liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2017 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych

• liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2017–2020 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych

• liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2017–2020

• liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2017–2020 w stosunku do liczby pracowników

• liczbę publikacji naukowych (artykuły opublikowane w czasopismach naukowych punktowanych przez MNiSW) pracowników wydziału w latach 2017–2020 w stosunku do liczby pracowników

• liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2017 r.

• liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2017 r.

• liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2017 r.

• udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

• możliwość nadawania stopnia doktora

• możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego

• liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa

• liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa

• liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa

• dostęp do systemów informacji prawnej z domu

• liczbę dostępnych lektoratów języka obcego

• funkcjonowanie kliniki prawa

• obowiązkowość kliniki prawa

• funkcjonowanie szkoły prawa obcego

• funkcjonowanie klubu absolwenta

• funkcjonowanie biura karier

• liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych

• wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2017–2020

• liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2017–2020

• liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2017–2020

• liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych

• liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

• liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem

• obowiązek zdania egzaminu z języka obcego

• liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać

• obowiązkowe praktyki w sądach

• umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach

• monitorowanie losów absolwentów

• aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej

• aktualną posiadaną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

• możliwość studiowania prawa w języku angielskim

• możliwość odbywania zajęć na kierunku prawo w trybie e-learningu

• liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

o prawa cywilnego

o prawa karnego

o prawa handlowego

o postępowania karnego

o postępowania cywilnego

o postępowania administracyjnego

o prawa Unii Europejskiej

• liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:

o prawa cywilnego

o prawa karnego

o prawa handlowego

o postępowania karnego

o postępowania cywilnego

o postępowania administracyjnego

o prawa Unii Europejskiej

Zapraszamy do obejrzenia transmisji gali XIV Rankingu Wydziałów Prawa. Czekamy na Państwa 16 czerwca 2020 r. o godzinie 10 na www.gazetaprawna.pl.