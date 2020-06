Nakłanianie do fałszywych zeznań, czy poświadczenie nieprawdy przy zwolnieniach lekarskich przedkładanych sądom. Znany mecenas Piotr P. usłyszał we wtorek 30 zarzutów. "Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura wniosła o jego areszt" – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.