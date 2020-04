Morawiecki o postanowieniu TSUE: Skierujemy w tej sprawie zapytanie do TK

Z całą pewności skierujemy do Trybunału Konstąytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie - do jakiego stopnia instytucja taka jak TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające takie jak ten, który dzisiaj do nas dotarł - mówił Mateusz Morawieckiźródło: PAP

autor zdjęcia: Marcin Obara