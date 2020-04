Głównym celem ustawy jest dostosowanie rozwiązań do tych przyjętych w nowelizacji prawa upadłościowego. Celem jest zapewnienie spójności pomiędzy w/w ustawami, tak aby możliwa była obsługa postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy.



"Zmiany te, wynikają z rozwiązań technicznych wykorzystanych w ramach budowy Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ich celem jest zapewnienie korelacji pomiędzy rozwiązaniami technicznymi, a przepisami prawa" - podkreślono w informacji.



Nowelizacja prawa upadłościowego została uchwalona 30 sierpnia 2019 r. Jej celem było usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) m.in. poprzez możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego - komisarza, możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad wykonaniem tak zawartego układu.



Przepisy te zakładały również rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności, możliwość zaproponowania szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. "pre-pack"), co zwiększy elastyczność dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu.



Dopełnieniem nowych regulacji jest przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która będzie miała trwały charakter. Rozwiązanie to zapobiegać zbyt pochopnemu umarzaniu zobowiązań bez jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, a tym samym skłaniać dłużników do podjęcia się wykonania planu spłat, który co do zasady ma trwać maksymalnie 3 lata (w opcji upadłościowej) i 5 lat (przy zawarciu układu z wierzycielami).



Ponadto ustawa ta wprowadziła nowy model zgłoszenia wierzytelności, które powinny być składane bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka.



Rozwiązania te przyjęte przez ustawodawcę nie korespondują z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wchodzi wżycie 1 grudnia 2020 roku. Z tego też względu konieczne jest zsynchronizowanie ze sobą obydwu ustaw.