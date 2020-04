Jedni mówią, że obecna sytuacja wpływa negatywnie na pełnomocników, bo jeśli nie działają sądy, to większość z nich też nie może pracować, ale pojawiają się też głosy, że epidemia rodzi wiele problemów prawnych i przez to jest źródłem potencjalnych nowych zleceń. Jakie informacje ze środowiska napływają do NRA w tej kwestii?

Na podstawie sygnałów, jakie do nas docierają, jak również własnego doświadczenia, gdyż także wykonuję zawód adwokata, mogę powiedzieć, że ta pierwsza wersja jest bliższa rzeczywistości. Działania 95 proc. kancelarii zamarły. Nie działają sądy, nie przychodzą nowi klienci. Właściwie za chwilę będziemy mieć poważny problem, jeśli chodzi o egzystencję na rynku wielu adwokatów. I to niezależnie od pokolenia – czy młodych, czy starszych. Druga wersja, czyli przypływ nowych zleceń, dotyczy 5 czy może 3 proc. kancelarii adwokackich, które zawsze były nastawione na obsługę dużych firm. A te mają teraz problemy w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników, z kontrahentami, z którymi mają stałe umowy. W związku z tym tam na pewno pracy nie brakuje. Ale to jest margines środowiska zawodowego.

Na ile tarcza antykryzysowa spełnia oczekiwania adwokatów, którzy są przecież też przedsiębiorcami?

Projekt ten rodził się w bólach i muszę powiedzieć, że doceniam ogrom pracy, jaki został wykonany. Jako NRA przedkładaliśmy do Ministerstwa Rozwoju lub bezpośrednio do premiera nasze projekty. Od początku zależało nam na tym, żeby przedsiębiorców zwolnić z obowiązku płacenia ZUS, bo to bardzo poważne obciążenie, które pociąga za sobą przecież kwestie związane z zatrudnieniem. Zależy nam na tym, żeby tego zatrudnienia w kancelariach nie ograniczać. To są nasi pracownicy, często dobrze wyszkoleni. I każda ulga w finansowaniu ich pracy jest nam potrzebna. Pakiet pomocowy w postaci dopłaty do pensji niektórych pracowników, obwarowany przychodami, jest w kancelariach trochę bardziej wątpliwy. Po pierwsze wymaga sporej biurokracji, a po drugie, przyjęte poziomy kwot, od których można otrzymać dopłatę 40 proc. do wynagrodzenia, budzą wątpliwości. Nie wiadomo, czy ma być uwzględniany przychód za marzec, czy za luty, bo kancelarie różnie się rozliczają i różnie wystawiają faktury.

Pojawiały się też głosy wśród adwokatów, żeby opóźnić obowiązek kupienia kasy fiskalnej online.

Tak jest. Nowa kasa fiskalna kosztuje ok. 2 tys. zł. Obecnie to duże obciążenie dla kancelarii. Uważamy, że wprowadzenie tego obowiązku powinno się opóźnić. Podjęliśmy już nawet prace w tym kierunku i przedstawimy propozycję ministerstwu. Nie ma bowiem żadnego powodu, by nakładać teraz kolejne obowiązki na kancelarie.

Kolejne postulaty dotyczą egzaminu adwokackiego. Przede wszystkim przywrócenia urlopu szkoleniowego, ale także gwarancji wyznaczenia nowego terminu z dużym wyprzedzeniem oraz przedłużenia o rok statusu aplikanta. Czy w tej sprawie NRA też podjęła działania?

Tak, działamy wspólnie z aplikantami z Warszawy, jak i z mniejszych ośrodków. Warto podkreślić, że to przekrój środowiska aplikantów. W pełni podzielamy ich postulaty, zarówno jeśli chodzi o przywrócenie urlopu, jak i wcześniejsze poinformowanie o nowym terminie egzaminu i przedłużenie statusu aplikanta. Myślimy także, podobnie jak aplikanci, nad wprowadzeniem egzaminu online. To będzie wymagało na pewno więcej pracy, ale nie można od tego uciekać. Wszystko po to, by pomóc tym młodym ludziom, którzy trzy lata starali się przygotować do egzaminu i na finiszu zaskoczyła ich – tak jak nas wszystkich – taka sytuacja. Trzeba im pomóc, zwłaszcza że niektórzy są skreśleni z list aplikantów na własny wniosek, z uwagi na to, że przystępują do egzaminu. Teraz chcieliby wrócić i droga dla nich powinna być otwarta. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości też zrozumie położenie tych osób i pójdzie im w tych wszystkich kwestiach na rękę. Niestety, nie zdążyliśmy tych rozwiązań wprowadzić do opublikowanej wczoraj w Dzienniku Ustaw nowelizacji specustawy. Natomiast zakładam, że w trybie pilnym doprowadzimy do mininowelizacji, właśnie w zakresie uprawnień aplikantów.

Czy jeszcze jakichś postulatów NRA nie uwzględniono?

Mamy postulat, żeby w trybie pilnym wypłacić wszystkim adwokatom wynagrodzenia z tytułu urzędówek, które są już wymagalne. Zaległości sięgają co najmniej kilku miesięcy. Kwoty te może nie są wysokie, ale w obecnej sytuacji dla kancelarii bardzo ważne. Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, by polecił ich wypłacenie w trybie nadzoru nad sądami. Wiem, że pismo jest, jak to się mówi, procedowane i mam nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzone. Choć blokada wysyłki pism sądowych może temu stanąć na przeszkodzie. Bo wówczas nie będą wysyłane ani pisma, ani informacje o należnej zapłacie. Choć moim zdaniem to nie wymaga pisma, tylko przelewu na rachunek bankowy.

Jakie jeszcze działania, oprócz odraczania składek, podejmuje samorząd, by pomóc adwokatom w tym trudnym okresie?

Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie ważne za miesiąc lub za dwa, mianowicie pomocy finansowej adwokatom, czy to z poziomu NRA, czy poszczególnych izb, a także przy wykorzystaniu powołanej w tym celu fundacji. To nie będzie zapewne pomoc wystarczająca, ale na miarę możliwości samorządu. Podejmujemy też działania na rzecz odroczenia składek na ubezpieczenie cywilne. Jesteśmy w trakcie rozmów z Hestią, więc nie chcę zdradzać szczegółów, ale mam nadzieję, że ubezpieczyciel przychyli się do naszych propozycji, które mają za zadanie ulżyć adwokatom.

A czy udało się przestawić punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego na działanie zdalne? Wiem, że były nawet wytyczne ministerstwa w tej sprawie, ale to zależy przede wszystkim od powiatów.

Nie mamy w tej sprawie informacji z kraju, a punktów jest ponad 300. Złożyliśmy postulat do Ministerstwa Sprawiedliwości, by praca odbywała się w sposób zdalny oraz by praca naszych adwokatów wykonywana w ten sposób była odnotowywana. I aby wypłacać im z tego tytułu wynagrodzenie, bo nie ma powodu, by je zawiesić.