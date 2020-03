Jak pisze "Rz", Gontarski swą rezygnację złożył we wtorek na ręce szefa MSZ Jacka Czaputowicza. Tego samego dnia TSUE ogłosił, że oddalił jego wniosek o przesłuchanie sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

"Według służb prasowych TSUE w aktach co do wniosku o zastosowanie środków tymczasowych ws. systemu dyscyplinarnego w polskich sądach są informacje niezbędne do wydania orzeczenia i nie ma potrzeby przeprowadzenia tego dowodu" - czytamy.

Wysłuchanie stron tego postępowania TSUE zaplanował na 9 marca. Już bez udziału prof. Gontarskiego - pisze "Rz".